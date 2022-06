A seulement 21 ans, Justine est l'une des meilleures fleuristes du pays: "C'est ma fierté"

C'est l'une des meilleures fleuristes du pays. À 21 ans, Justine a obtenu le deuxième prix du championnat national d'art floral organisé à Anvers. L'aboutissement d'années de travail et de passion.

Pour Justine, tout commence dans une chambre froide à 5 degrés. Un luxe, par temps de chaleur... Mais surtout une nécessité pour conserver ses fleurs. Rapidement, la jeune femme de 21 ans choisit les couleurs, formes et textures pour confectionner son bouquet. Tout se fait à l’instinct ! "Ici, on part sur un bouquet un peu plus champêtre, un peu dans les roses", nous explique pendant qu'elle prépare une nouvelle création florale.

Concentrée, la fleuriste répète des gestes qu’elle connaît par cœur. Pour réaliser un bouquet, il lui faut à peine quelques minutes. "Souvent, quand c'est par 5, j'essaye d'avoir une sorte de cube. Je ne sais pas si vous voyez les 5 sur les dés ? J'essaye d'avoir un peu la même chose", dit-elle.

Les fleurs, elle tombe dedans à l’âge de 16 ans, sur les marchés bruxellois. Mais en réalité, cette passion lui vient naturellement, depuis son enfance. "Je piquais dans les champs et je m'amusais à faire moi-même mes petits bouquets. Donc j'essayais aussi de bien disperser les couleurs."

Sa technique lui vaut la deuxième place du concours national d’art floral junior, composé de plusieurs défis pour mettre à l’épreuve des fleuristes belges de 18 à 25 ans. Pour se préparer, comptez 1 mois et demi et des heures de dessin de croquis, jusqu’au jour J… Marqué à jamais dans l’esprit de Justine. "Ça représente absolument tout, ça me représente moi, c'est ma fierté. Quand je me suis inscrite, jamais je me suis dit que j'allais terminer 2e place", confie la jeune femme. "C'est vraiment les moments qui m'encouragent à mort à continuer là-dedans. Pour moi, c'est une évidence. Je pense que ça se voit sur la plupart des photos", poursuit-elle.

Pour l’instant, la fleuriste travaille seulement sur les marchés ou sur commande. Avec ces fleurs qu’elle déniche à la criée, tôt le matin. La prochaine étape : d’autres concours, évidemment ! Et pourquoi pas, ouvrir une boutique à seulement 21 ans !



