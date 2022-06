Être un papa moderne, actif et investi dans la vie de famille, "c’est du sport"

Être un père moderne en 2022, c’est un mode de vie à part entière pour certains hommes.

C’est le cas de Florian. Florian a 35 ans et il est déjà papa de trois enfants. Cet artisan bruxellois se décrit comme "papa poule" même s’il passe beaucoup de temps au travail. "Les vendredis et samedis je ne vois personne chez moi, c’est pas toujours facile à vivre." Souvent, d'ailleurs il "ressent un fort sentiment de culpabilité" d'être peut-être trop absent de la maison mais il tient à partager les tâches familiales coûte que coûte. "C’est du sport mais c’est moi qui fait à manger à la maison, c’est moi qui fait les cartables… A l’heure actuelle, il n’y a plus de d’activité pour les femmes ou pour les hommes", assure-t-il.

Pour John aussi, la vie de famille est essentielle. Il a récemment réduit son temps de travail pour mieux s’occuper de son deuxième fils né il y a 16 jours. Il arbore fièrement l’écharpe dans laquelle il transporte le nourrisson. "C’est souvent moi qui porte le bébé, j’aime bien cette manière de le porter, il est tout contre moi c’est assez confortable et ça permet à la maman aussi de se soulager parce qu’elle a accouché il y a pas longtemps", décrit-il. Sa place de papa moderne, il l’a choisie et il s’investit pour l’honorer, même s’il avoue que l’égalité avec la mère de ses enfants est plus facile en théorie qu’en pratique. "C’est important mais je dois dire que c’est difficile à mettre en œuvre", confie-t-il. "Il y a beaucoup de choses auxquelles les hommes ne pensent pas nécessairement en terme de charge mental."