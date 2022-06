Plusieurs migrants blessés dans un accident à Plombières à la suite d'une course-poursuite

La zone de secours Vesdre, Hoëgne et Plateau est intervenue ce dimanche matin pour un accident de la route à Plombières. Sur place, une camionnette immatriculée en Allemagne avait fait une sortie de route et s'était précipitée sur les berges de la Gueule, une dizaine de mètres en contre-bas de la voirie. À l'arrivée des services de secours, quatre personnes étaient incarcérées dans le véhicule. Elles étaient blessées à des degrés divers. "Deux des quatre personnes sont grièvement blessées. Elles ont été admises au Klinikum d'Aix-la-Chapelle et au CHU de Liège", indique la bourgmestre, Marie Stassen.

Si le volet concernant l'accident est traité par la zone de police du pays de Herve, une enquête est ouverte par la police fédérale concernant d'éventuels faits de traite des êtres humains. "L'accident est survenu après une course-poursuite entamée aux Pays-Bas. La police hollandaise les a pris en chasse jusque Gemmenich, non loin du lieu de l'accident".

L'enquête, qui n'en est qu'à ses débuts, devra déterminer s'il n'y avait que quatre occupants dans le véhicule ou si ceux-ci étaient plus nombreux. Elle devra aussi établir qui était le conducteur de la camionnette ou encore s'il s'agit d'une organisation avec un passeur.

Au total, 12 pompiers ont été mobilisés et de nombreux moyens médicaux déployés pour venir en aide aux victimes. L'équipe du Grimp (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux), qui avait dans un premier temps été appelée, n'a finalement pas été nécessaire.