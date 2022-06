Le match Crucke vs Bouchez: "Balle au centre, Jean-Luc est revenu sur le terrain"

"Aujourd’hui, il y a du combat dans l’air", et non ce n'est pas au Doudou ni sur un ring que cela se passe mais bien au MR. Ce dimanche dans la séquence "Tout ira mieux demain", notre journaliste Loïc Parmentier décrypte le retour surprise de Jean-Luc Crucke en politique, non sans humour.

Digne d'un épisode des feux de l'amour, "Tout ira mieux demain" a décidé de retracer cette l'histoire torride... et sans fin. En effet, après avoir annoncé son départ du MR il y a cinq mois, Jean-Luc Crucke a finalement renoncé à la Cour constitutionnelle où il voulait siéger en tant que magistrat et reste au parti. "J’ai le sentiment que si je quitte le terrain politique, d’aucuns pourraient le vivre comme une forme de déception voire comme une forme d’abandon", a-t-il livré à la presse sans que le siège du MR ne le sache au préalable. "A ce stade, je ne suis pas candidat officiel à la présidence du MR. Toutefois, il ne faut absolument rien exclure." Un revirement de situation qui n’a pas manqué de faire chahuter, notamment Georges-Louis Bouchez, sénateur et président du Mouvement réformateur, qui, au micro de BEL RTL, n’a pu que "constater qu’il avait changé d’avis" et a affirmé qu’il n’a jamais poussé Jean-Luc Crucke à partir.

"Allez balle au centre, Jean-Luc est revenu sur le terrain", annonce Loïc Parmentier. "Mais il va devoir maintenant trouver des coéquipiers". Les deux hommes sont-ils devenus à nouveau des rivaux, en vue de la nouvelle présidence du MR qui se tiendra dans deux ans? "Toutes ces choses ne m’intéressent pas beaucoup", a répondu Georges-Louis Bouchez sans donner plus de précisions. "Cela promet une belle ambiance", ironise notre journaliste.