 Bruxelles: une quinquagénaire tombe dans le puits sous son jardin

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés ce dimanche vers 19h35 pour une intervention dans un jardin situé rue Joseph 2 à Bruxelles. Plus tôt, des voisins avaient entendu des appels au secours côté jardin provenant de l’habitation. Sur place, les pompiers ont découvert une dame, consciente, au fond du puits situé dans son jardin. Très vite, l’équipe RISC (Rescue in Safe conditions) des pompiers et un SMUR ont été dépêchés sur place. "La propriétaire de la maison s’est retrouvée dans le puits d’une profondeur d’une dizaine de mètres, lorsque les dalles de la terrasse qui couvraient le trou ont cédé. Elle est tombée verticalement dans le trou", a détaillé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Et de poursuivre: "Elle a été sortie de sa fâcheuse posture par une des équipes RISC à l’aide d’un baudrier. Elle est restée consciente pendant toute l’opération."



La victime souffre entre autres de fractures ouvertes aux membres inférieurs. Reste à déterminer les éventuelles responsabilités dans cet incident.