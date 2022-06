Nonante nouveaux albums de la scène musicale belge soutenus par le Fund Belgian Music

(Belga) Nonante nouveaux albums musicaux vont bénéficier du soutien du Fund Belgian Music, qui publie lundi les résultats de son troisième appel à projets. Des talents émergents ou confirmés ont obtenu un montant cumulé de 141.100 euros.

Près de 500 demandes avaient été soumises, représentant une demande totale de plus de 2,2 millions d'euros et un investissement musical de plus de 8 millions d'euros. "Ces chiffres prouvent une fois de plus que les problèmes sont loin d'être terminés. Les musiciens ont encore du mal à préfinancer leurs projets à la suite des conséquences de la crise du coronavirus et des restrictions qui ont été imposées au secteur culturel", écrit le Fonds. Initiative conjointe de Facir, de Muziekgilde, Sabam for Culture et Playright+, et soutenu par la Fondation Roi Baudouin, le Fonds a été lancé en juin 2020 au début de la crise sanitaire. Son financement provient des dons d'entreprises, d'amateurs de musique et d'artistes. Les particuliers peuvent soutenir le fonds en faisant un don via le site de la Fondation Roi Baudouin. (Belga)