Le vaccin de rappel Sanofi-GSK provoque une forte réponse immunitaire contre Omicron

(Belga) Le candidat-vaccin de rappel contre le Covid-19 développé par Sanofi-GSK induit une forte réponse immunitaire contre les variants préoccupants, dont Omicron, indique lundi Sanofi dans un communiqué de presse.

Cette communication se base sur deux essais cliniques. Selon la première étude, le candidat-vaccin de rappel nouvelle génération de Sanofi-GSK a induit, au jour 15 post-vaccination, "une augmentation significative des titres d'anticorps neutralisants comparativement aux titres précédant l'administration de la dose de rappel et ce, contre de multiples variants préoccupants (...) chez des adultes primo-vaccinés par des vaccins Covid-19 à ARNm". En particulier contre le variant Omicron. Une seconde étude, menée sur 247 personnes par l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris démontre par ailleurs qu'après une primo-vaccination par deux doses du vaccin Cominarty de Pfizer-BioNTech, le candidat-vaccin de rappel Sanofi-GSK "a induit une réponse immunitaire plus forte (...) que le vaccin de rappel de Pfizer-BioNTech ou que le vaccin de rappel première génération de Sanofi-GSK", précise Sanofi. "Dans les deux études précitées, le candidat-vaccin nouvelle génération de Sanofi-GSK a été bien toléré et a présenté un profil de sécurité favorable", conclut l'entreprise biopharmaceutique. (Belga)