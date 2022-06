"Il se cache et sort la nuit": en cavale, Terry a déjà traversé 4 pays en un an mais Sébastien espère encore le retrouver

"Il ne lâchera pas tant qu’il n’aura pas récupéré son chien", Gwenaël a contacté la rédaction de RTL Info, via le bouton orange Alertez-nous, pour nous raconter l’épopée que vit son ami Sébastien depuis plus d'un an afin de retrouver son chien. Terry, un lévrier galgo espagnol, a en effet quitté le domicile de son maître depuis plus d'une année maintenant et continue de voyager entre l’Allemagne, les Pays-Bas, la France et la Belgique…

C’est une histoire à la fois touchante et surprenante qu’a souhaité raconter Gwenaël, collègue et amie de Sébastien. "Sébastien est une personne extraordinaire et son amour pour les animaux est indescriptible. Il a sauvé plusieurs chiens de l’enfer, dont Terry. C’est un lévrier Galgo qui était emprisonné dans un refuge en Espagne. Il a décidé de l’adopter après avoir croisé son regard dans une annonce sur Internet". En prenant l’initiative d’appuyer sur le bouton orange Alertez-nous, Gwenaël espérait faire d’une pierre, deux coups : mettre en lumière cette incroyable fugue, et tenter d’attirer encore plus l’attention sur Terry.

Comme le raconte son amie, lorsqu’il aperçoit la photo de Terry sur Internet, le coup de foudre est total du côté de Sébastien. Après avoir fait les démarches nécessaires à l’adoption, Terry, ce jeune lévrier Galgo noir de 7 ans arrive en Belgique. Au début, la nouvelle colocation se passe bien. Jusqu’à cette nuit du 21 mai 2021. "J’ai eu rapidement des soupçons comme quoi il aimait bien sortir et être à l’air libre. Mais ce jour-là, alors que la porte était ouverte, il est parti tout simplement et il n’est plus revenu", explique cet amoureux des bêtes.

Un tempérament fugueur, une intelligence rare

Depuis plus d’un an maintenant, Sébastien suit son chien, tente de le ramener à la maison, chez lui à Henri-Chapelle dans la région liégeoise, mais sans succès. "Quand je l’ai ramené d’Espagne, on a vraisemblablement oublié de me prévenir qu’il avait déjà un tempérament de fugueur. On m’a aussi menti sur son âge, c’est une histoire pas très claire".

Toujours en fugue, ça n’a pourtant pas été faute d’essayer de le ramener à la maison. "J’ai essayé de lui tendre des pièges, de lui mettre de la nourriture, mais rien ne marche, c’est un chien très intelligent", clame Sébastien.

Il a été aperçu en Allemagne, aux Pays-Bas, et même en France !

Grâce à des affiches, "plus de 6.000 collées un peu partout depuis 1 an", et des caméras de chasse, Sébastien arrive à voir, de temps en temps, son chien se balader dans la région. De plus, de nombreux passants n’hésitent pas à appeler le numéro qu’il laisse sur les affiches pour être prévenu si Terry montre le bout de son museau. "Cependant, il se fait de plus en plus rare, car il a compris qu’il était visible la journée. Donc, désormais, il se cache le jour et sort la nuit".

Devenu, malgré lui, une star dans la région de Liège, Terry cumule les kilomètres depuis plus d’un an. "Il a été aperçu en Allemagne, dans la région germanophone de Belgique, aux Pays-Bas, et même en France jusque Verdun ! Depuis sa fugue, on estime qu’il a déjà parcouru plusieurs milliers de kilomètres". Malgré toutes les battues organisées par Sébastien pour ramener Terry à la maison, rien n’y fait : ce chien se plaît dans la nature et visiblement, il compte y rester.



Sébastien a installé des pièges dans sa région mais rien ne marche, Terry sait comment les éviter !



Grâce à des drones et à des témoignages, Sébastien a su observer le trajet (phénoménal) de Terry depuis sa fugue en mai 2021.

Des capacités de survie impressionnantes

Comment fait Terry pour survivre depuis un an dans les forêts et ravins de la région liégeoise ? Grâce à une débrouillardise à toute épreuve, selon son maître. "Il trouve de quoi se nourrir dans les poubelles de ville ou dans celles des supermarchés. Pour survivre au froid en hiver, certains l’ont aperçu dans des champs, en train de se réchauffer contre des vaches", raconte son maître.

Pas résigné à récupérer Terry, Sébastien est pourtant bien conscient que pour son chien, les hommes ne sont pas ses meilleurs amis. "Il est caché ou alors il fuit rapidement s’il est trouvé ou si un autre chien s’approche de lui… On le voit de moins en moins, il se balade quasi exclusivement la nuit en ce moment. La dernière fois qu’on l’a aperçu, il était du côté de Remouchamps, j’ai l’impression qu’il veut rester dans la région désormais".

Gwenaël, l’ami de Sébastien, confirme la présence du chien dans les environs : "Je l’ai moi-même aperçu à Remouchamps en novembre dernier et plus récemment, au mois d’avril, à Queue-du-bois !". "Il n’est pas craintif", ajoute Sébastien. "Seulement, il va tout faire pour ne pas se faire attraper !"

Ses angoisses peuvent être la raison de cette fugue

Comme l’explique Gwenaël, Terry était emprisonné dans un chenil douteux en Espagne. Il est donc possible que ce passé pas très joyeux puisse avoir un effet sur sa personnalité. "Un chien, tout comme un humain, peut ressentir certaines phobies qui le poussent à fuir le domicile. S’il ne revient pas, c’est qu’il craint que le facteur ayant déclenché son angoisse soit toujours là à son retour", explique VétoStore, site de conseil spécialisé dans les animaux domestiques.

"Au vu des conditions de vie difficiles qu'a connues ce chien dans le passé, il a certainement dû fuguer par peur", confirme Adeline Westerling, comportementaliste animalier. "Ce que je peux dire, sans connaître personnellement ce chien, c'est qu'il possède un instinct de survie extrêmement développé. Un an dans la nature, ce sont des capacités d'adaptation immenses".

Adeline explique que s'il est encore signalé, il faut continuer les recherches. "Je continuerais les recherches sans relâche ! S'il s'est enfui au bout de 3 semaines et qu'il n'a pas réussi à rentrer, c'est peut-être car il ne connaissait pas encore assez la région... Un chien, surtout lorsqu'il a connu des situations compliquées auparavant, souhaite toujours revenir auprès de son maître".

Les lévriers sont plutôt friands de ce genre de balade. En janvier, en France, un lévrier avait joué au chat et à la souris avec ses maîtres durant 3 semaines. Il avait fini par être rattrapé, avec cependant 5 kilos de moins sous la peau. En décembre dernier, une amie de Sébastien a connu le même souci : son lévrier espagnol a pris la fuite et n'est toujours pas rentré.

Si vous croisez Terry dans la région liégeoise ou ailleurs, n'hésitez pas à contacter Sébastien à ce numéro : 0471/28.92.86