Le Premier ministre canadien Trudeau annonce être de nouveau positif au Covid-19

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lundi avoir de nouveau été testé positif au Covid-19 sans toutefois avoir de symptômes graves, comme en janvier dernier.

"Je vais suivre les consignes de la santé publique et m'isoler. Je vais bien, et c'est grâce à mes vaccins", a expliqué sur Twitter le chef du gouvernement canadien, qui était en déplacement la semaine passée à Los Angeles au Sommet des Amériques avec une vingtaine d'autres dirigeants. Lors de ce sommet, il a notamment eu une rencontre bilatérale avec le président américain Joe Biden. C'est la seconde fois en quelques mois que le Premier ministre canadien, 50 ans, est positif au Covid. Le 31 janvier dernier, au début de la crise des camionneurs, il avait dû être placé plusieurs jours à l'isolement après un test positif. M. Trudeau a reçu trois doses de vaccin et a de nouveau incité les Canadiens à se faire vacciner dans son tweet: "Si ce n'est déjà fait, obtenez vos vaccins ou doses de rappel. Protégeons notre système de santé et protégeons-nous les uns les autres". Si le virus circule encore au Canada, "les indicateurs d'activité de la maladie montrent toujours des signes de diminution de la transmission dans la plupart des régions", a indiqué il y a quelques jours la santé publique. A l'échelle nationale, le taux de positivité des tests de laboratoire du 25 au 31 mai a encore diminué pour s'établir à 8,4%.