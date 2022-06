Comment bien choisir sa crème solaire? Voici les conseils d'une experte

Le docteur Bernadette Blouard, dermatologue, Chef de service de dermatologie à la Clinique Saint-Luc à Bouges, nous énumère les critères auxquels il faut faire attention pour choisir sa crème solaire.

"Il faut faire attention à l'indice qu'on choisit, à la galénique du produit et au type de peau qu'on a. Je pense que ça relève d'un conseil de professionnel et donc j'engage les auditeurs à choisir leur crème solaire plutôt en pharmacie. Quand vous achetez une crème solaire, vous n'achetez pas qu'un indice solaire. Une crème solaire, c'est acheter un produit avec toutes ses spécificités."

La crème solaire doit donc être adaptée en fonction de l'âge mais d'autres facteurs rentrent également en compte. "En fonction des crèmes et surtout en fonction de la personne qui l'achète. On ne va pas vendre le même produit à un bébé, à un enfant ou à une personne plus âgée qui peuvent avoir des problèmes spécifiques, ainsi qu'à une jeune femme qui est enceinte ou quelqu'un qui est allergique au soleil.... Dans une même famille, parfois il peut y avoir des conseils différents en fonction des membres de la famille...", décrit la dermatologue.

Attention, sachez également que la crème solaire n'est pas le seul moyen de protection contre le soleil. "Je conseille également pour les enfants qui vont partir faire des camps etc des stages sportifs d'envisager les vêtements anti-UV. Cela ne remplace pas la crème mais ça va compléter et aussi. Il faut insister sur le port d'un chapeau ou d'un Bob plutôt qu'une casquette pour bien protéger le bord des oreilles et également sur l'achat de lunettes de soleil efficaces car le verre solaire est l'écran total de l'oeil", complète l'experte.