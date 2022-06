Le nombre de millionnaires continue à augmenter aussi bien dans le monde qu'en Belgique: comment l'expliquer?

Le nombre de millionnaires en dollars a continué à croître aussi bien dans le monde qu'en Belgique, selon le dernier rapport publié mardi par le bureau de consultance Capgemini.



Le nombre de personne possédant des actifs investissables d'au moins un million de dollars (958.000 euros, hors résidence principale, objets de collection, consommables et biens de consommation durables) a augmenté de 7,8% en 2021 dans le monde, à 22,5 millions de millionnaires. En 2014, ces "High Net Worth Individuals" étaient encore au nombre de 14,7 millions.

Les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Chine comptent à eux seuls un peu plus de 60% des millionnaires en dollars.

En Belgique, le nombre de millionnaires a augmenté de 5,6% en 2021, selon Capgemini, alors que leurs actifs a, lui, progressé de 6,5%. Cela s'explique par la reprise économique en 2021, la bonne tenue de l'immobilier et un taux d'épargne élevé. Les marchés boursiers ont également bien performé l'an dernier. Mais les conséquences de la guerre en Ukraine et l'inflation, notamment des prix énergétiques, risquent d'influencer l'évolution du nombre de millionnaires en 2022. Enfin, Capgemini souligne que de plus en plus de femmes, de milléniaux et de membres de la communauté LGBTQ+ figurent parmi les millionnaires.