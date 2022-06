Les Occidentaux veulent construire des silos pour aider l'Ukraine à exporter ses céréales

(Belga) Le président américain Joe Biden a dévoilé mardi un plan des Occidentaux pour construire des silos aux frontières de l'Ukraine, afin de faciliter l'exportation des céréales entravées par un blocus russe des ports de la mer Noire qui a provoqué une crise mondiale.

M. Biden a rendu son homologue russe Vladimir Poutine, dont l'armée a envahi l'Ukraine fin février, responsable des prix élevés de la nourriture aux Etats-Unis et averti que ce plan visant à installer de nouvelles infrastructures "prenait du temps". "Je travaille en étroite collaboration avec nos partenaires européens pour mettre sur le marché 20 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine afin de contribuer à faire baisser les prix des denrées alimentaires", a déclaré le démocrate dans un discours à Philadelphie. "Ce que la guerre de Poutine a fait, c'est non seulement d'essayer d'anéantir la culture des Ukrainiens, décimer les gens, commettre d'innombrables crimes de guerre, mais il a aussi empêché (de sortir) les céréales, des milliers de tonnes de céréales, qui sont bloquées", a dit M. Biden. Le président américain a ajouté que des exportations terrestres alternatives étaient compliquées par le fait que les chemins de fer ukrainiens utilisent un calibre différent de celui des réseaux des pays voisins. Pour aider à soulager le goulot d'étranglement, "nous allons construire des silos, des silos temporaires, aux frontières de l'Ukraine, y compris en Pologne, afin de pouvoir transférer (les céréales) de ces wagons vers ces silos, vers des wagons en Europe, et les acheminer vers l'océan et à travers le monde", a-t-il dit. (Belga)