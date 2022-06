Météo - Soleil, vent faible et températures en hausse

(Belga) Le soleil sera à nouveau au rendez­-vous mercredi, tout comme quelques champs nuageux d'altitude passagers. Il fera plus chaud avec des maxima de 23 ou 24°C à la mer et dans les cantons de l'Est à 28°C en Lorraine belge, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le vent sera souvent faible à modéré d'est à nord­-est. En Ardenne, il sera plutôt faible sans direction précise. En région côtière, une brise de mer de nord­-nord­-est se lèvera l'après­-midi. Ce soir et cette nuit, le ciel restera serein à peu nuageux. Les minima seront compris entre 9 et 14°C, sous un vent faible de secteur nord­-est. Jeudi, il fera sec et ensoleillé avec parfois quelques nuages élevés. Les maxima oscilleront entre 21 ou 22°C à la mer et en Hautes Fagnes, et 28°C en Lorraine belge. Le vent sera faible à par moments modéré de secteur nord­-est. A la Côte, une brise de mer de nord­-nord­-est se mettra en place l'après­-midi. Vendredi, le vent s'orientera au sud à sud­-ouest et il fera encore plus chaud. Avec un soleil radieux, les maxima seront compris entre 25°C en Haute Ardenne et 30°C en Campine et en Lorraine belge. (Belga)