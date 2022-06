Trois militaires belges rapatriés de Roumanie après des "tensions"

(Belga) Trois militaires du détachement belge déployé en Roumanie pour renforcer le flanc oriental de l'Otan ont été rapatriés après l'apparition de tensions entre eux, a annoncé mercredi la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, à la Chambre.

La Belgique a dépêché en mars dernier, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un contingent de près de 300 militaires - issus principalement du 1/3 bataillon de Lanciers (1/3L), une unité d'infanterie motorisée casernée à Marche-en-Famenne - pour s'intégrer au sein d'un bataillon français, appelé à se muer en "groupement tactique" en Roumanie. La mission doit prendre fin d'ici la mi-juillet. Trois membres du détachement ont été rapatriés à la suite d'un incident disciplinaire, a indiqué Mme Dedonder (PS) en réponse à des questions des députés Annick Ponthier (Vlaams Belang), Theo Francken (N-VA), Jasper Pillen (Open Vld) et Guillaume Defossé (Ecolo). Le cabinet de la ministre a formellement démenti par la suite la thèse d'un combat au couteau évoqué en commission de la défense de la Chambre. Selon Mme Dedonder, il arrive parfois que des miliaires soient rapatriés lors d'une mission à l'étranger en raison de tensions. "Ce n'est pas inhabituel quand des personnes vivent proches les unes des autres 24 heures sur 24 et sept jours sur sept", a précisé son cabinet. Les trois militaires ont été renvoyés en Belgique selon les procédures internes en vigueur et bénéficieront d'un suivi adapté, a-t-on ajouté de même source. (Belga)