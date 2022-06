Comment augmenter le pouvoir d'achat des Belges ? Le gouvernement consulte des experts en économie

Le gouvernement se penche une fois de plus sur la question du pouvoir d'achat. Un conseil des ministres restreints se tient aujourd'hui. Les ministres cherchent à prendre des mesures les plus ciblées possibles. Ils se basent sur un rapport reçu ce midi.

Quelles sont les propositions des experts ?

La question posée par le gouvernement à ces experts en économie est simple : qui dans la population a le plus besoin d'aide et surtout comment les aider ? Plusieurs réponses et donc plusieurs propositions seront apportées. Pour le moment, l'aide du gouvernement se traduit par une TVA sur le gaz et l'électricité à 6% ou encore la réduction au litre sur les carburants. Des mesures qui devraient être prolongées au moins jusque septembre, voire la fin de l'hiver.

Une question d'équilibre

Mais il en faudrait plus pour soulager les ménages les plus impactés par la hausse des prix. Et c'est précisément ce qui se trouve dans ce rapport intermédiaire remis ce mercredi midi au conseil restreint. Le gouvernement attend d'abord une étude objective de l'état du pouvoir d'achat des Belges dans ce rapport. Ensuite, des solutions pour cibler les aides. La baisse de la TVA touche tout le monde et donc pas forcément ceux qui en ont le plus besoin, d'autant qu'elle coûte très cher au budget de l'Etat.

Et le premier constat dans le rapport est qu'il n'y a plus vraiment de marge pour aider les ménages. Une mauvaise nouvelle donc car il ne faudrait pas creuser davantage le déficit. "C'est cet équilibre-là que recherche le gouvernement. Comme celui entre augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs et ne pas tuer la compétitivité de nos entreprises car elles doivent supporter l'augmentation des salaires", analyse notre journaliste Mathieu Col en direct du 16 rue de la Loi.