L'ancienne église des Récollets à Binche devra être détruite en urgence après un incendie

(Belga) Le bourgmestre de Binche, Laurent Devin, a indiqué mercredi, que l'ancienne église des Récollets, fortement endommagée par un incendie qui s'est produit vendredi dernier, devra être détruite en urgence pour des raisons de sécurité.

L'incendie s'était produit vendredi dernier à la mi-journée dans l'ancienne église située dans le centre de Binche. L'incendie avait été maîtrisé par les pompiers vendredi en milieu d'après-midi. Le sinistre n'avait fait aucune victime, le bâtiment étant présumé inoccupé. Mercredi, les autorités communales ont annoncé que le rapport d'expertise, réalisé par un bureau d'étude en stabilité désigné par la Ville, indique que la démolition de l'édifice doit être effectuée en raison de son instabilité et du risque de chute d'éléments. La conservation du chœur dans un contexte de sécurisation des lieux, ne peut être garantie, considérant les contraintes technico-financières nécessitées. Un arrêté de police du Bourgmestre a dès lors été pris imposant au propriétaire de prendre les mesures permettant la restauration de la sécurité publique. Le propriétaire et son conseil ont été reçus mercredi matin et il apparaît que le propriétaire ne dispose pas des capacités financières lui permettant de prendre les mesures demandées. L'ancienne église n'est, par ailleurs, pas assurée. La Ville de Binche prendra par arrêté une mesure de démolition de l'édifice en extrême urgence. Cette mesure résulte d'une concertation menée par la Ville de Binche avec l'Agence Wallonne du Patrimoine (AWAP). Le souhait de la Ville de Binche et de l'AWAP est de sauvegarder au maximum les éléments patrimoniaux qui sont démontables ou transportables et qui pourraient être extraits du site en vue de leur conservation. (Belga)