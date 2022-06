Reporter son voyage ou partir sans bagages: la moitié des vols supprimés le 20 juin, Brussels Airport met en garde

Brussels Airport déconseille les départs le 20 juin, date à laquelle Brussels Airlines supprimera la moitié de ses vols en raison de la manifestation nationale à Bruxelles et de la grève annoncée d'une grande partie du personnel de G4S.



Brussels Airport "s'attend à un impact majeur sur le service à l'aéroport". "Compte tenu de cette situation de force majeure, l'aéroport conseille aux passagers en partance ayant un vol le lundi 20 juin de reporter leur vol auprès de leur compagnie aérienne à une autre date", ajoute l'aéroport.

La compagnie est "contrainte" d'annuler des vols

Il est conseillé aux passagers qui décident malgré tout de partir le 20 juin de ne voyager qu'avec un bagage à main. Pour connaître le meilleur moment pour arriver à l'aéroport, il leur est recommandé de consulter l'outil en ligne sur www.brusselsairport.be/fr/passengers/slot-advice.

De son côté, Brussels Airlines se dit "contrainte" d'annuler la moitié de ses vols le 20 juin. Les passagers voyageant en Europe ont déjà été contactés plus tôt dans la journée, selon la compagnie, tandis que les passagers intercontinentaux seront informés du statut de leur vol au plus tard jeudi. Ceux dont le vol a été annulé "seront contactés et la compagnie aérienne cherchera avec eux la meilleure alternative".