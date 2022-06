Climat - Lancement de SeaCoop, la nouvelle coopérative belge dans le domaine des éoliennes en mer

(Belga) Une nouvelle coopérative belge active dans le domaine des éoliennes en mer a vu officiellement le jour mercredi. Baptisée SeaCoop, elle a été fondée par 33 coopératives citoyennes flamandes et wallonnes d'énergie renouvelable (REScoops). Elle a été créée pour permettre aux citoyens de co-investir dans les éoliennes en mer du Nord et pouvoir bénéficier de l'énergie produite.

SeaCoop fonctionne sur le même modèle que les REScoops, autrement appelé communautés d'énergie renouvelable, à savoir un système d'exploitation de l'énergie qui apporte une stabilité des prix et un ancrage local durable. Les REScoops "classiques" gèrent l'énergie sur terre, SeaCoop la gèrera en mer. Pour ce faire, SeaCoop aimerait pouvoir séduire un maximum de citoyens pour que, d'ici 2030, elle puisse investir 450 millions d'euros dans le nouveau parc éolien Princesse Élisabeth, situé en mer du Nord. Cette somme permettrait à la coopérative de pouvoir "posséder" 20 % de la zone. Actuellement, grâce aux différentes énergies renouvelables sur le territoire (via les 33 coopératives citoyennes), SeaCoop dispose d'environ 110 millions d'euros. Pour que les citoyens-investisseurs puissent avoir accès à cette énergie et jouer un rôle toujours plus grand vers la transition énergétique, SeaCoop fera office de partenaire pour les procédures d'appels d'offres pour les concessions éoliennes. "Nous voulons également partager l'énergie éolienne offshore avec les citoyens belges. À cette fin, nous devons avoir la possibilité de participer économiquement aux éoliennes en mer et nous voulons avoir une part de l'énergie produite en mer du Nord. Les citoyens qui rejoignent l'une des REScoops participantes auront alors la perspective d'un prix de l'électricité stable et, par le biais de leur coopérative, seront encouragés à participer davantage à la transition énergétique locale", explique le président de SeaCoop, Tom Willems. (Belga)