Un chômeur pourra conserver une partie de son allocation s'il occupe un emploi en pénurie

(Belga) À partir du 1er septembre, un chômeur de longue durée pourra conserver 25% de son allocation pendant trois mois s'il occupe un emploi en pénurie ou trouve un poste dans une autre région, ressort-il d'un arrêté royal signé mercredi par le ministre de l'Économie et de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne.

"J'ai porté cette mesure, car je suis certain qu'elle est susceptible d'inciter les travailleurs sans emploi à retrouver un travail dans les secteurs où il y a pénurie de main d'œuvre ou à oser passer les frontières linguistiques", a indiqué le ministre dans un communiqué. L'avantage financier sera accordé pendant trois mois et sera entièrement cumulable avec le salaire. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour augmenter le taux d'emploi. Elle avait déjà été discutée au sein de la plateforme interfédérale mise en place par M. Dermagne pour trouver des solutions aux métiers en pénurie et à la mobilité interrégionale avec les autres ministres de l'emploi. (Belga)