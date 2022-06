Jamal Khashoggi - L'ambassade saoudienne à Washington a une nouvelle adresse: "rue Jamal Khashoggi"

(Belga) La rue en face de l'ambassade d'Arabie saoudite à Washington a été rebaptisée mercredi au nom de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné dont la mémoire a été honorée un mois avant la visite controversée de Joe Biden dans le royaume du Golfe.

La mairie de la capitale des Etats-Unis a dévoilé le panneau "Jamal Khashoggi Way", en hommage au dissident tué dans le consulat de son pays à Istanbul en 2018. La nouvelle rue servira de "rappel constant" et de "mémorial pour que le souvenir de Jamal Khashoggi ne puisse jamais être étouffé", a dit Phil Mendelson, président du conseil municipal, qui avait voté à l'unanimité en faveur du nouveau nom. Joe Biden avait estimé avant son élection à la Maison Blanche que l'Arabie saoudite devait être traitée en Etat "paria", et promis, lors de son arrivée au pouvoir, un "recalibrage" des relations avec ce partenaire stratégique de l'Amérique, choyé comme rarement par son prédécesseur républicain Donald Trump. Il avait alors fait savoir qu'il refusait d'échanger directement avec le prince "MBS", jusqu'au revirement annoncé mardi. La ville de Washington n'en est pas à son premier coup d'éclat symbolique. L'ambassade de Russie se trouve ainsi sur la "Boris Nemtsov Plaza", du nom de l'homme politique réformiste tué près du Kremlin en 2015. Les velléités de renommer la rue de l'ambassade de Chine en hommage à Liu Xiaobo, le dissident chinois prix Nobel de la paix en 2010, mort en détention, ont en revanche buté sur l'intense opposition de Pékin. (Belga)