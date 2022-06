Invasion de l'Ukraine - Macron, Scholz et Draghi ont pris un train ensemble à destination de Kiev

(Belga) Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, ont pris place ensemble à bord d'un train spécial à destination de Kiev, rapportent l'Elysée ainsi que des médias italien et allemand jeudi.

Les trois dirigeants ont embarqué à bord de ce train spécial en Pologne et sont attendus jeudi matin dans la capitale ukrainienne, selon la chaîne de télévision allemande ZDF et le quotidien italien La Repubblica, qui publie une photo des trois dirigeants à bord du train. MM. Macron, Scholz et Draghi se sont retrouvés "durant la nuit" à Rzeszow, ville du sud-est de la Pologne qui dispose d'un aéroport international, avant de poursuivre leur route en Ukraine en direction de Kiev, précise ZDF. Ils devraient dire le soutien de l'Europe à l'Ukraine en guerre contre la Russie qui a envahi le pays le 24 février, après une aide militaire d'un milliard de dollars annoncée par les Etats-Unis. (Belga)