Theo Francken tacle la politique d'accueil de Sammy Mahdi: "Maintenant, c'est le chaos total"

Theo Francken qualifie la politique d'accueil de Sammy Mahdi de "chaos total". Pour l'ancien secrétaire d'Etat à l'asile et à la migration qui intervenait par téléphone dans la matinale de Bel RTL, le gouvernement de gauche bafoue les droits humains.

Ce jeudi matin, le député fédéral N-VA Theo Francken était l'invité de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL. Ils ont notamment abordé le dossier sensible de l'accueil des demandeurs d'asile.

Il faut organiser des villages sous tentes pour accueillir les demandeurs d’asile ?

"Non, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution."

C’est la proposition envisagée par Sammy Mahdi qui vous a succédé au poste de secrétaire d'État à l’asile...

"Mais qui va faire ça ? La Défense ? Mettre des tentes où ? Dans les casernes militaires ?"

Il y a visiblement un problème d’accueil en ce moment. L’administration de Sammy Mahdi vient de se faire condamner très régulièrement parce qu’on héberge plus les gens alors qu’on doit le faire pendant le temps de la procédure, une fois qu’ils ont déposé leur demande. Cela veut dire qu’on est mal organisé ?

"Ce n’est pas qu’il est condamné régulièrement, il est condamné dans une période de 5 mois et demi plus que 1.000 fois. Ce n’est donc pas régulièrement mais tous les jours."

Vous n’êtes quand même pas connu pour avoir été le plus accueillant vis-à-vis des demandeurs d’asile…

"Je n’étais jamais condamné 1.000 fois en 5 mois. J’ai donné à tout le monde un lit, un pain, un bain, comme c’est notre responsabilité, comme c’est prévu dans la loi. La loi internationale et la loi belge. Moi j’ai fait mon boulot. Ce gouvernement de gauche maintenant ne le fait pas. On parle toujours des droits des êtres humains, maintenant on voit dans la pratique que ces droits sont taclés, sont bafoués. Tous les jours on voit ça maintenant. Les droits des êtres humains, c’est un droit international et on respecte ça ou c’est quelque chose de ridicule. Mais on peut dire "Monsieur Francken, oh sa politique c’était horrible" et maintenant voir que c’est un chaos total sur le dossier de l’asile."

Cela veut dire que vous êtes en train de faire la leçon à Sammy Mahdi. Cela veut dire qu’il doit réinvestir et accueillir tout le monde ?

"Il doit commencer les campagnes de dissuasion. J’en ai fait beaucoup parce que maintenant nous sommes le deuxième pays après l’Autriche à recevoir le plus de demandeurs d’asile."

Mais une fois que les personnes sont là, on doit bien les accueillir et les loger ?

"C’est clair, on doit le faire. C’est notre boulot et c’est ce qui dit la loi. La situation actuelle où on ne donne pas des lits structurellement à des demandeurs d’asile n’est pas tenable."