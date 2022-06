Forte chaleur: des trains supplémentaires vendredi et samedi pour vous rendre à la Côte

La Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) va prévoir vendredi et samedi 12 trains supplémentaires vers la Côte, aussi bien à l'aller qu'au retour, pour faire face au surplus de voyageurs attendu en raison des fortes chaleurs. Elle met également les navetteurs en garde au sujet des trains bondés et leur conseille de ne pas embarquer lors des heures de pointe.



L'Office du tourisme Westtoer avait annoncé mercredi que la Côte s'attendait à un week-end très fréquenté. De son côté, la SNCB prévoit que de nombreux voyageurs vont rallier le littoral en train. "Les trains et les gares risquent donc d'être beaucoup plus fréquentés que d'habitude, ce qui engendrerait un temps d'attente en gare plus important pour les voyageurs en quête de place assise dans le train", explique le porte-parole de la SNCB Bart Crols.

La société de chemins de fer conseille d'ailleurs aux navetteurs d'emporter de quoi boire suffisamment en raison des fortes chaleurs. En plus de ces quelques conseils, la SNCB va mettre à disposition des voyageurs quelques trains supplémentaires. Vendredi, il y aura deux convois de plus de Louvain à Ostende (et retour) et une liaison supplémentaire allant de Louvain vers Blankenberge. Samedi, trois trains supplémentaires feront le trajet Louvain-Ostende. Deux autres seront prévus pour les lignes Welkenraedt-Ostende et Anvers-Blankenberge et un autre train sera aussi ajouté sur les lignes Hasselt-Blankenberge et Charleroi-Blankenberge.