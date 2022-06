Gare aux conséquences de l'exposition au soleil sur votre peau: "Vous devez être attentif au 'vilain petit canard'"

Les températures maximales sur notre pays vont en effet largement dépasser les 25° durant les 5 prochains jours. Le soleil et la chaleur ont des conséquences non négligeables sur notre peau, comme l'expliquait Docteur Bernadette Blouard, chef de service de dermatologie à la clinique St Luc Bouge à Namur.

Il est important de savoir si l'on a épuisé son capital soleil, autrement dit si l'on s'est trop exposé. Cela peut survenir très jeune. "Il faut consulter et être attentif aux tâches qui arrivent sur la peau et au vieillissement de la peau. Les dégâts arrivent parfois après de nombreuses années. Parfois, quand vous allez constater qu'il se passe quelque chose, le mal est fait. On s'est déjà trop exposé. Il faut être attentifs à ces signes-là", éclaire la praticienne.

D'autres signes tels que l'arrivée de nouveaux grains de beauté peuvent également alerter. "Quand vous examinez votre peau, vous devez être attentif et voir si l'un des grains de beauté est différent des autres. Ça peut être une lésion qui n'existait pas et qui apparaît. On l'appelle le vilain petit canard. Et celui-là, il faut s'en inquiéter", explique la dermatologue.

S'examiner soi-même

Il est conseillé de faire un premier bilan chez son dermatologue. Ce dernier déterminera ensuite, selon le patient, la fréquence à laquelle il faut revenir pour une consultation. "On encourage les patients à s'examiner eux-mêmes", souligne Docteur Bernadette Blouard.

Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre deux et trois millions de cancers "cutanés non mélanocytaires", qui représentent environ 90% des cancers de la peau, sont enregistrés chaque année dans le monde. Par ailleurs, 132.000 mélanomes malins -formes les plus graves du cancer de la peau- sont répertoriés, des chiffres en constante augmentation.

Premier facteur responsable de ces cancers: l'exposition aux rayons ultra-violets. Une exposition intermittente mais forte provoque des coups de soleil qui, à terme, favorisent le développement des mélanomes. Une exposition prolongée au soleil favorise, elle, l'apparition des carcinomes, les cancers les moins graves mais plus fréquents.