Paralysie en vue chez Brussels Airlines: les pilotes confirment 3 jours de grève en plein départ en vacances (vidéo)

Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines feront grève les 23, 24 et 25 juin, ont annoncé jeudi à la compagnie aérienne les syndicats en front commun, après avoir déposé un préavis de grève pour les stewards et hôtesses. Les pilotes en avaient déjà fait de même vendredi dernier. Des négociations restent cependant envisagées avant cette date.

Un mouvement déjà soutenu par 90% des pilotes de la compagnie, qui réclament une renégociation du plan "Cafétéria", qui leur fait perdre 30% de leur salaire en échange d'avantages. La décision avait été prise pour sauver l'entreprise pendant la crise sanitaire.

Une telle grève, de grande envergure, est une très mauvaise nouvelle pour Brussels Airlines: le coût moyen d'une grève varie et va de 5 à 10 millions d'euros. Cela pourrait être bien pire en pleine période de départ en vacances, alors que 50% des vols sont déjà perturbés le 20 juin, date d'une autre grève.