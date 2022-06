Chaleur: la commune de Huy active son plan canicule

Certaines communes wallonnes ont décidé d'activer leur plan canicule. Notre équipe de journalistes s'est rendue à Huy où les autorités ont pris cette décision. La première étape consiste à prendre contact avec les personnes isolées pour voir si elles ne manquent de rien. Ce plan peut être très utile et parfois même sauver des vies...





Julie Thys est assistante sociale à la ville de Huy. Depuis ce matin, elle part à la rencontre des personnes âgées. "Quand il fait si chaud, et bien je ne sors plus", confie Francine, 81 ans. La Hutoise reçoit peu de visite. "Mon fils habite la Bretagne. Il est beaucoup trop loin et ma fille est fort occupée avec ses deux filles."

"Aller à domicile, se prendre un peu plus de temps, et voilà connaître un peu plus la personne, ses besoins et ses demandes, c'est pas plus mal", explique Julie.

Au service prévention, les coups de téléphone s'enchaînent. Les personnes qui se sont inscrites sont actuellement une cinquantaine et ce chiffre va rapidement doubler en raison de la météo.

Mireille d'Alessandro, fonctionnaire de prévention nous explique en quoi consiste le travail de ce service prévention: "A partir du moment où le plan est déclenché, on leur téléphone tous les jours jusqu' à la fin du déclenchement. Et ce, pour voir si tout va bien, pour leur donner quelques petits conseils: buvez beaucoup et ne faites pas trop d'efforts."

La ville de Huy a une population relativement âgée. Le plan canicule a déjà permis de sauver plusieurs vies. "C'est utile parce que quand on est tout seul, s'il arrive un petit pépin, on sait bien que quelqu'un prend soin de nous", témoigne une Hutoise.

Cette aide mis en place lors de fortes chaleurs sera activé au moins jusqu' à dimanche.