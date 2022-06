Objectifs du secondaire flamand: Joachim Coens juge l'annulation "logique"

(Belga) "Je trouve personnellement logique que ces objectifs aient été annulés", a réagi le président du CD&V Joachim Coens jeudi. Son parti, partenaire de majorité en Flandre, les avait pourtant approuvés au Parlement flamand.

La Cour constitutionnelle a rendu jeudi un arrêt qui secoue l'enseignement flamand. À la suite d'un recours introduit par l'enseignement catholique et par les écoles de pédagogie Steiner, entre autres, la Cour a décidé d'annuler les objectifs finaux d'enseignement fixés début 2021 pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire en Communauté flamande. "Ceux-ci sont tellement vastes et détaillés qu'ils présentent les caractéristiques d'un programme d'enseignement complet, de sorte qu'ils peuvent être de nature à constituer un obstacle fondamental, pour les écoles, à la réalisation d'un projet pédagogique propre", a communiqué la Cour, en parallèle de son arrêt. "Les objectifs allaient trop loin", juge Joachim Coens. "Il faut certainement viser la qualité, mais vous devez aussi faire confiance aux enseignants et aux établissements. Les objectifs doivent aussi laisser de l'espace". "C'est une bonne chose", a renchéri Sammy Mahdi, seul candidat à la succession de Joachim Coens à la tête des chrétiens-démocrates flamands. "Trop de réglementation et d'interventionnisme du gouvernement détruisent l'enseignement. Laissons les enseignants donner cours et se concentrer sur les tâches essentielles." "Nous devons maintenant résolument choisir pour moins d'objectifs finaux, mais tout aussi ambitieux", a complété le député flamand CD&V Loes Vandromme. "Pas de pédagogie d'État où l'enseignant est un exécutant. Il faudra redonner l'espace ainsi libéré aux écoles et aux enseignants." (Belga)