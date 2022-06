Le rêve d'Anne risque de s'écrouler à cause de la grève chez Brussels Airlines: "On ne peut pas croire qu'on ne va pas y être"

Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines feront grève les 23, 24 et 25 juin, ont annoncé jeudi à la compagnie aérienne les syndicats en front commun, après avoir déposé un préavis de grève à durée illimitée pour les stewards et hôtesses. Les pilotes en avaient déjà fait de même vendredi dernier.

Les voyageurs ont donc quelques jours seulement pour se retourner. Pour ceux qui partent depuis l'aéroport de Bruxelles, mais aussi pour ceux qui devaient rentrer en Belgique. Dans les agences de voyages, on s'affaire pour trouver des alternatives.

Pour Anne, c’est peut-être la pire nouvelle de l’été. Elle doit s’envoler le 25 juin vers Barcelone. Avec 18 copines elle participent à une compétition de Hockey. Mais aujourd’hui, son rêve risque de s’écrouler.

"C'est la déception. On ne peut pas croire qu'on ne va pas y être. On a réservé l'hôtel. On a réservé des voitures sur place également pour pouvoir se déplacer de l'hôtel au lieu du tournoi", confie-t-elle.

Pour éviter de tout perdre, Anne étudie les alternatives. Comme partir avec une autre compagnie. Mais sans nouvelles de Brussels Airlines, elle est pour l’instant bloquée.

"On n'est pas certain de pouvoir être remboursés du vol car il est toujours renseigné comme allant être opéré. Le risque est de payer deux fois donc c'est beaucoup", ajoute Anne.

Elle n’est pas la seule dans cette galère. A Namur, par exemple, les agents de voyage sont débordés d’appels.

"Cela commence à s'affoler. Les clients commencent à revenir vers nous", indique Celine, agente de voyage. Après de 2 années sans voyager, cette action arrive au plus mauvais moment. "Ce n'est pas évident après le covid de reprendre sur des grèves. On n'a pas le choix", poursuit Faustine.

Ce soir, Brussels Airlines demande à ses clients d’être patient. Chaque voyage sera soit décaler. Soit rembourser.