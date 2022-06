Chaleur: va-t-on battre des records de température ce vendredi et samedi?

Le soleil continuera à briller jeudi après-midi malgré la présence de quelques voiles d'altitude par moments. Les maxima seront compris entre 21 degrés en Hautes­ Fagnes, 26 degrés sur le centre et 28 degrés en Gaume sous un vent faible à modéré de nord à nord-est, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.



Jeudi soir et la nuit suivante, le ciel sera souvent étoilé avec quelques passages nuageux plus nombreux sur l'ouest et le nord du pays. Les minima seront proches de 8 degrés en Hautes­ Fagnes et compris entre 13 et 16 degrés en plaine sous un vent faible à modéré au littoral de secteur sud-est. Vendredi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec des voiles d'altitude qui se feront toutefois plus discrets l'après­ midi. Les maxima seront compris entre 26 degrés en Hautes­ Fagnes et 29 à 31 degrés en plaine. Le vent, d'abord faible de sud­-est, deviendra modéré en s'orientant au sud­-ouest. Au littoral, on attend une brise de mer soufflant d'ouest­ à sud-ouest. "Le record journalier pour Uccle date de 2002 et est à 31,3 degrés", indique notre météorologue David Dehenauw. "Mais samedi, on prévoit des températures au-delà de 31,5 degrés donc le record sera normalement largement battu. C'est aussi un record qui date de 2002", ajoute-t-il.

La nuit de vendredi à samedi s'annonce chaude avec des valeurs comprises entre 13 degrés en Hautes­ Fagnes et 18 à 20 degrés sur la plupart des autres régions. Le vent sera faible à parfois modéré de sud à sud-ouest.

Samedi, le temps sera ensoleillé avec, l'après­ midi, la possibilité de quelques passages nuageux élevés sur la moitié nord­-ouest du pays. Cette journée constituera le point culminant de cet épisode de forte chaleur avec des températures caniculaires. Les maxima seront en effet compris entre 30 et 35 degrés voire très localement un peu plus dans l'intérieur des terres, sous un vent faible à modéré de secteur sud, revenant au sud-est en soirée. Au littoral, un vent modéré de nord à nord­-est se lèvera et empêchera les températures de franchir la barre des 26 degrés.