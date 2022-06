Référendum au CHU St-Pierre: 661 votes sur 767 contre la privatisation du gardiennage

(Belga) Dans le cadre du référendum organisé de mardi à jeudi au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Saint-Pierre de Bruxelles à l'initiative des agents de sécurité menacés de licenciement, 661 personnes ont voté contre la privatisation du service de gardiennage sur 767 votants, tandis que 32 voix étaient favorables à celle-ci. Il y a eu de plus 69 abstentions et cinq bulletins nuls, ont indiqué en soirée les délégués CGSP en charge de sa mise en oeuvre. Ce sont des académiques liés à la pétition de soutien au référendum qui se sont chargés du dépouillement.

Les travailleurs étaient appelés à répondre à une seconde question pour savoir s'ils étaient favorables ou non à la consultation du personnel pour les grandes décisions concernant l'hôpital. Il y a eu ici 649 votes pour, 36 contre, 69 abstentions et 13 réponses considérées comme nulles. "Nous sommes contents de la participation, étant donné qu'il y avait eu vendredi un courrier de la direction qui appelait à ne pas participer", a expliqué Marc Lancharro Rodriguez, infirmier et permanent syndical de la CGSP. "Beaucoup de personnes nous ont dit ne pas vouloir voter par peur de représailles, surtout quand leurs chefs de service leur avaient demandé de ne pas le faire. (...) On estime à 2.400 le nombre total de membres du personnel et à un peu plus de 2.000 les personnes qui y travaillent vraiment de façon régulière. Du coup, on est très fiers d'avoir eu un tiers du personnel mobilisé pour ce référendum." (Belga)