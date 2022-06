Conflit israélo-palestinien - Trois Palestiniens tués dans une opération de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée

(Belga) Trois Palestiniens ont été tués vendredi matin et huit autres blessés dans une opération des forces israéliennes à Jénine, bastion des factions armées palestiniennes en Cisjordanie occupée, a indiqué l'agence locale Wafa.

Selon cette source, les trois hommes ont été tués alors que les forces israéliennes, qui ont multiplié les opérations dans ce secteur au cours des derniers mois, ont ouvert le feu sur le véhicule dans lequel ils circulaient. Un photographe de l'AFP sur place a vu la dépouille de trois jeunes hommes à la morgue locale et un véhicule blanc criblé d'impact de balles et aux vitres fracassées. De son côté, l'armée israélienne a indiqué dans un bref message en hébreu avoir mené une opération dans le secteur de Jénine afin de localiser des armes dans deux lieux différents. Selon l'armée, des soldats ont été la cible de tirs en arrivant au premier lieu et ont ouvert le feu à leur tour, puis ont identifié un véhicule suspect en bordure de route en se rendant au second lieu. "Des tirs ont été identifiés vers les soldats qui ont déjoué les plans des terroristes qui les ciblaient", a précisé l'armée, indiquant avoir trouvé des armes, dont deux fusils d'assaut M-16, et des cartouches sur ce lieu d'affrontements. L'armée israélienne a multiplié ces dernières semaines les raids dans et autour du camp de Jénine, un bastion des factions armées palestiniennes d'où étaient originaires des auteurs d'attaques récentes en Israël.