Les températures grimpent, course contre la montre pour les éboueurs: les efforts sont de plus en plus compliqués

La masse d'air chaud qui touche déjà l'Espagne et le Portugal depuis dimanche, avec des températures d'environ 40 degrés, poursuit sa remontée progressive vers le nord de l'Europe, indique l'IRM. "L'air le plus chaud nous atteindra au cours de la journée de samedi. Cela se traduira par des maximas de température de surface supérieurs à 30 degrés dans la plupart des régions du pays", prévoit l'Institut.

Ce vendredi, c'est un record qui devrait être battu. Des professions souffrent plus que d'autres de ces températures torrides. C'est le cas notamment des éboueurs, obligés de travailler en plein soleil. À Vaux-Sous-Chèvremont, la collecte des déchets est plus difficile en ces fortes chaleurs. Notre journaliste Guillaume Fraikin a rencontré trois éboueurs ce matin : Adrien, Adel et Christian. Tous les trois sont en route depuis 5h du matin. Les kilomètres à pied s'enchaînent, les bras chargés de nos déchets. Les efforts physiques vont s'intensifier et devenir de plus en plus compliqués. La fin du service est prévue à 14h, heure à laquelle le mercure devrait avoir dépassé les 30 degrés.