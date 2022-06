Vous passez vos vacances en Wallonie? Un nouveau pass est lancé

Pour tous ceux qui préfèrent passer les vacances ici, la Région wallonne va lancer un nouveau pass tourisme pour cet été.

Pour doper le tourisme, la Wallonie lance un pass touristique digital. Il permettra cet été de découvrir la région et ses atouts à petits prix, grâce à des réductions. Après le succès du pass "Visit Wallonia" d'une valeur de 80 euros, la ministre Wallonne Valérie De Bue propose une nouvelle formule: un pass touristique digital. La ministre était ce vendredi matin l'invitée de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL: "On a fait évoluer ce concept de pass vers une version digitale. On va proposer des promotions et des réductions pour diversifier et intégrer mieux l'offre du tourisme en Wallonie. On aura le pass sur son smartphone. Il y aura une montée en puissance en 2023 et 2024." La ministre précise que pour les personnes non connectées, il existera une version physique. "

Etienne Claude est le directeur de l'asbl "Wallonie Belgium tourisme": "C'est un moyen d'offrir toute une série d'avantages aux touristes et de leur faire découvrir un séjour."

Une initiative qui semble plaire au secteur du tourisme. Sarah El Marini est responsable de la communication digital du musée Wellington: "Un de nos objectifs est de se moderniser. Ce pass touristique rejoint clairement notre vision. Après, cela fait plusieurs années qu'on collabore avec 'Wallonie Belgique Tourisme' et on a toujours eu de bons retours. Par exemple, l'an passé, on a eu plus ou mins 140 visiteurs grâce aux réductions qui se trouvent sur leur site."

Un pass qui pourrait donc plaire à de nombreux touristes. Reste à voir s'il aura autant de succès que le précédent.