 Guerre en Ukraine: le roi Philippe rend visite au détachement militaire belge de l'OTAN déployé en Roumanie

Ce vendredi, le Souverain visite le détachement militaire belge déployé à Constanta, en Roumanie, sur les rives de la mer Noire. Les militaires présents sur place font partie des effectifs déployés par l’OTAN suite à la guerre en Ukraine.

Le Roi est accueilli par le Président de la Roumanie, S.E. Klaus Iohannis, et déjeune ensuite avec les militaires belges. L’après-midi, il visite les logements et la zone de maintenance de la base militaire. Le Roi va assister également à une démonstration de véhicules militaires et va aller à la rencontre des militaires.