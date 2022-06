Chaleur: ce pneumologue donne une mauvaise nouvelle aux fans de sport (vidéo)

La Belgique va avoir chaud pendant deux jours. Les températures devraient aisément dépasser les 30 degrés, au mois jusqu'à demain soir. C'est une nouvelle qui peut être mauvaise pour les amoureux de sport.

En effet, quand il fait chaud, la pratique sportive fait débat. Mais doit-on dès lors s'exercer sous 30 degrés ? "Je le déconseille, surtout un sport intense", répond Antoine Froidure, pneumologue aux Cliniques Universitaires Saint-Luc. D'autant qu'un autre facteur va se mêler à la fête ce weekend. "Le taux d'ozone, un gaz produit par la combinaison des rayons du soleil et des gaz d'échappement des véhicules, va s'accumuler. Il est toxique pour les voies respiratoires et pour la circulation. Non seulement c'est difficile, parce qu'on va se déshydrater plus vite, mais les pics d'ozone font que cela est plus dangereux pour les voies respiratoires", a-t-il détaillé.

Si vous ressentez le besoin de bouger malgré tout, mieux vaut faire preuve de souplesse. "Il vaut mieux partir le matin, quand les températures sont encore fraîches et que le pic d'ozone n'est pas encore atteint", précise Antoine Froidure. Avec comme conseil de bien s'hydrater. Pour les personnes fragiles, il vaut mieux ne pas sortir lors des heures les plus chaudes de la journée.