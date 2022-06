En Roumanie, le roi Philippe exprime sa "grande colère" à l'égard de la Russie

(Belga) Le roi Philippe visitait vendredi le détachement militaire belge en Roumanie. Le souverain, au titre de commandant en chef de l'armée, effectue un déplacement d'une journée afin de remercier les soldats belges pour leurs services et pour souligner l'importance de la coopération militaire sous l'égide de l'Otan. Il a également rencontré le président roumain. Au cours d'un speech assez bref, le Roi des Belges a exprimé son "énorme colère" vis-à-vis de l'agression russe.

Une cérémonie d'accueil s'est tenue à l'aéroport militaire de Constanta sur les bords de la mer Noire. Le Roi a passé les troupes en revue aux côtés du président roumain, Klaus Iohannis. Les hymnes nationaux respectifs ont été joués avant que les deux chefs d'Etat ne se retirent pour une rencontre bilatérale. Le président roumain a ensuite remercié les Belges pour leur "soutien important à la présence de l'Otan en Roumanie". Le Roi a, lui, fait part de la colère qui l'animait au regard du conflit en Ukraine. "Un Etat souverain a été brutalement attaqué, sous nos yeux, en violation flagrante du droit international. L'agression russe contre l'Ukraine a, pour la première fois depuis des décennies en Europe, généré une souffrance immense à une population innocente. Les armes ont fait des morts et ont plongé notre continent dans la guerre." Le Roi a également exprimé sa fierté à l'égard de l'unité européenne et de la réaction rapide de l'Otan. Il a témoigné de son soutien à une délégation internationale de militaires (britanniques, français, italiens, roumains et belges). Le monarque conserve l'espoir d'une fin rapide des combats et souhaite que "nous puissions reconstruire une Ukraine libre et prospère. (...) Nos valeurs triompheront: démocratie, liberté, solidarité et respect des droits humains." Le secrétaire d'Etat Mathieu Michel, adjoint au Premier ministre, accompagnait le Roi dans ce déplacement.