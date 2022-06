A Nassogne, une application surveille les stocks d’eau en temps réel et évite les coupures dans le village (vidéo)

La commune de Nassogne surveille tous ses réservoirs d’eau en temps réel. Un système hautement technologique a été installé et envoie les niveaux d’eau via une application mobile. "Le gros plus, c’est de pouvoir gérer nos fuites c’est-à-dire les détecter le plus rapidement possible ainsi que la gestion des niveaux d’eau", explique Corentin Lambert, agent technique de la commune de Nassogne. "Avant d’avoir une coupure sur tout le village parce que le réservoir s’est vidé, on aura une alarme, ça va vraiment éviter des gros soucis qu’on aurait pu avoir auparavant"

En cas de soucis, les fontainiers sont avertis bien avant que les habitants ne soient privés d’eau et peuvent agir rapidement. Le système surveille aussi les éventuels débordements et pourrait rendre par la suite la commune autonome en terme de productions d’eau.