Prévisions météo: le mercure pourrait dépasser 35° par endroits

Il fera très chaud et généralement ensoleillé samedi. Dans le nord-ouest et le nord, il pourrait y avoir encore quelques nuages élevés et moyens dans l'après-midi, mais le temps restera sec dans la plupart des endroits jusqu'au soir, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

35° annoncés ce samedi, voire plus localement. En raison de ces températures extrêmes, la partie est du pays est en alerte orange: les provinces de Liège, Luxembourg et du Limbourg. Dans le centre et l’ouest, l'alerte est jaune. Seule la mer échappe à ces avertissements: à la côte, l’air sera le plus respirable. On y prévoit 26°. La SNCB a prévu le coup et renforcé son offre de trains en direction du littoral, avec 24 trains supplémentaires.

PREVISIONS METEO

Ce samedi, dans l'intérieur du pays, les maxima se situeront entre 30 et 35°C, très localement peut-être un peu plus. Les températures les plus élevées seront enregistrées dans l'est et le sud du pays. Dans les terres, le vent soufflera faiblement à modérément du sud-ouest. En mer et plus tard dans le nord-ouest du pays, le vent tournera progressivement au nord et deviendra généralement modéré à assez fort. Le soir apportera une couverture nuageuse moyenne à l'ouest, et de légères pluies ou averses pourraient tomber, mais les orages pourraient rester sur la mer du Nord. Pendant la nuit, le temps restera sec partout, mais des nuages bas peuvent se développer, notamment dans le centre du pays.

Les minima se situeront autour de 14°C dans l'ouest, 15 à 16°C dans le centre, tandis que dans le sud-est il ne fera pas plus froid que 22 ou 23°C. Le vent deviendra modéré de nord et encore faible de sud au sud du sillon Sambre et Meuse.

Dimanche à l'aube, quelques précipitations (orageuses) seront déjà possibles dans l'extrême ouest. Au fil des heures, ces périodes de pluie ou averses parfois accompagnées d'orage se propageront aux autres régions. Sous un ciel très changeant, un important contraste des températures maximales est prévu, avec des valeurs comprises entre 16 ou 17°C en bord de mer, 20 à 22°C dans le centre, de 24 à 27°C dans l'est de l'Ardenne et encore 32°C en Lorraine belge. Le vent sera généralement modéré, à la mer parfois assez fort, de nord à nord-est.

Lundi matin, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux, avec des pluies résiduelles sur le sud-est du pays. Ensuite, le temps deviendra sec partout avec un soleil plus généreux. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en bord de mer, 21 degrés dans le centre et 25 degrés en Lorraine belge . Le vent sera faible à souvent modéré de secteur nord.

Mardi, une nouvelle impulsion d'air plus chaud et instable se fera depuis la France. Des averses potentiellement accompagnées d'orages sont à craindre et les températures maximales se rapprocheront à nouveau des 30 degrés sur certaines régions.

Mercredi, des éclaircies alterneront avec quelques averses, pouvant encore s'accompagner d'orage. Les maxima varieront entre 19 et 27 degrés.

Jeudi et vendredi, le temps sera sec avec des éclaircies et quelques passages nuageux. Les maxima approcheront localement les 23 degrés.