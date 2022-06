Seuls 3 Belges sur 10 ont confiance dans le gouvernement fédéral: le chiffre le plus bas depuis l'installation de la coalition Vivaldi

Trois Belges sur 10 (35%) ont confiance dans le gouvernement fédéral, selon les enseignements du Grand Baromètre RTLINFO/Ipsos/Le Soir. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis le début de l’installation du gouvernement. Ce sont toujours les Bruxellois les plus optimistes, les Flamands les plus critiques.

La cote de confiance du Premier ministre est aussi en baisse. Il convainc toujours un sondé sur deux, mais en majorité les francophones.

Tous les autres gouvernements perdent aussi du terrain sur le plan de la confiance : un point de moins pour l’équipe Jambon (parlement flamand), -2 pour le gouvernement bruxellois Vervoort, -3 pour le wallon d’Elio Di Rupo et le gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles de Jeholet.

Au niveau de l’abstention, 12% des sondés wallons ne veulent pas choisir, parmi les partis qui se présenteraient aux élections, si on revotait demain. 7% des Flamands, et 8% des Bruxellois.