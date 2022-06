Emilie est coincée dans un train depuis plus d’une heure sous un soleil de plomb à Louvain: "La chaleur devient insupportable" (photos)

Avec d’autres passagers de la SNCB, Emilie était encore coincée vers 13h dans un train aux alentours de Louvain sous une chaleur étouffante. "On a pris ce train à 11h01 gare centrale et on était censés descendre à Eupen, nous raconte-t-elle par téléphone, après nous avoir écrit via le bouton orange Alertez-nous. Mais juste après Louvain, un problème technique nous a immobilisés".

Depuis, les passagers sont contraints de patienter alors que les températures augmentent. "On essaie d’ouvrir les portes ou fenêtres mais ce n’est pas possible, décrit la jeune femme. Il fait très chaud à l’intérieur, ça commence à devenir insupportable. En plus, je suis accompagné de mon petit chien, je crains qu’il en souffre".

Les passagers n’avaient pas encore reçu d’eau, mais vers 13h10, la police et des ambulances arrivaient sur les lieux. La SNCB n’était pas immédiatement joignable pour confirmer ces informations.

Plus d’infos dans quelques instants.