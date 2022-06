Quels réflexes adopter pour protéger les jeunes enfants de ces fortes chaleurs?

Avec ces fortes chaleurs, il faut faire attention aux personnes fragiles, notamment les jeunes enfants. Quels sont les bons réflexes à adopter ? Comment bien les protéger des rayons du soleil sans qu’ils n’aient trop chaud ? Voici quelques conseils.

C’est l’un des premiers réflexes à adopter lorsque les températures sont élevées. "Leur donner de l’eau, le plus possible. Ne pas attendre qu’ils aient soif", souligne. Car quand l’enfant réclame à boire, cela signifie qu’il commence déjà à se déshydrater. Il est donc conseillé de lui proposer de l’eau toutes les 30 minutes.

Même s’il fait très chaud, il est conseillé de couvrir l’enfant avec des vêtements adaptés. "Je vais essayer de lui mettre des tenues légères, comme ici, une petite blouse. Au niveau des pieds, des sandales", indique une maman. "Je lui mets un chapeau qui couvre bien la nuque, je lui mets de la crème solaire spéciale pour enfants avec un indice 50", dit une autre.

Pas moins de 30 pour l’indice de protection des crèmes solaires ! Et pour les moins de 2 ans, il est déconseillé de les exposer au soleil. "Je ne le mets pas du tout au soleil. Il reste dans son landau avec la capote ouverte, afin qu’il n’ait pas trop chaud. Et c’est vrai que s’il y a une exposition directe au soleil, j’ai prévu un petit voile pour le protéger des rayons sans qu’il fasse trop chaud à l’intérieur de la poussette", détaille une autre maman.

Car dans le landau, la température peut être très élevée. "Beaucoup de parents pensent bien faire en protégeant l’enfant quand le soleil est très fort en fermant vraiment le landau, la couverture du landau, la capote avec les pressions, etc. Ils pensent, de cette façon, que le soleil ne va pas atteindre l’enfant. Mais il faut savoir qu’à l’intérieur du landau, quand tout est fermé, la température peut dépasser les 50 degrés", avertit Sylvie Anzalone, porte-parole de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE).

Il est donc plutôt conseillé d’utiliser une ombrelle. Lors d’une exposition trop longue au soleil, attention au risque d’insolation. Si l’enfant a un malaise général, des maux de tête, des nausées ou des vomissements, il est conseillé de consulter un médecin rapidement.