Une vaste opération de police lancée à Ostende: un garçon de dix ans est porté disparu

Plusieurs témoins présents à Ostende ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce samedi après-midi. En cause: un gros déploiement de police sur une plage. "Depuis une heure il y a des policiers, des bateaux et un hélicoptère sur la plage d'Ostende. On ne nous laisse pas rentrer dans l'eau. Que se passe-t-il?", nous a interrogés Marcy.

D'après nos confrères flamands de Het Laatste Nieuws, une opération de recherche est en cours pour retrouver un garçon de dix ans porté disparu. La mer, la plage, la digue: tout est passé au peigne fin. Il est effectivement demandé aux personnes présentes de quitter l'eau pour que les secours aient une vue dégagée de la mer.

Ce samedi, cinq autres enfants ont été portés disparus, mais rapidement retrouvés, selon Het Laatste Nieuws.