TUI fly déplace la majorité de ses vols vers des aéroports régionaux

(Belga) La compagnie aérienne TUI fly a décidé de maintenir ses vols le lundi 20 juin mais en déplacera la majorité vers des aéroports régionaux en raison du mouvement social et de son impact sur Brussels Airport, annonce-t-elle samedi. Pour les départs et les retours, des transferts en bus sont prévus entre Zaventem et les aéroports de remplacement.

Lundi, dix vols prévus initialement à Brussels Airport seront déplacés à Ostende, dont un vol long-courrier effectué avec le Boeing 787 Dreamliner à destination de Cuba et du Mexique, précise la compagnie. Six vols partiront de Zaventem comme prévu et 18 vols au total seront déviés vers les aéroports régionaux d'Ostende, de Liège et d'Anvers. Pour les passagers de retour en Belgique, 11 vols n'atterriront pas à Brussels Airport et seront donc déviés vers les trois aéroports régionaux. Les bus prévus par la compagnie auront toutefois une capacité limitée et TUI demande donc également aux voyageurs, dans la mesure du possible, de se rendre par leurs propres moyens dans les aéroports régionaux. Les voyageurs concernés par ces changements ont été informés par le service clientèle de la compagnie. En raison de la manifestation nationale prévue lundi et de la grève d'une grande partie du personnel de sécurité de G4S, Brussels Airport prévoit que les temps d'attente pourraient s'allonger jusqu'à huit heures. De nombreux vols y ont également été annulés. (Belga)