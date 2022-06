Stef De Greef, Stef Van Campenhout et Mathieu Nijs sortis en 16es de finale au fleuret

(Belga) Stef De Greef, Stef Van Campenhout et Mathieu Nijs ont été éliminés en 16es de finale au fleuret lors des championnats d'Europe d'escrime à Antalya en Turquie samedi.

111e mondial et tête de série N.37 après trois victoires en poule, De Greef a battu le Grec Georgios Manolikas (FIE 601) 15 touches à 6 en 32es de finale avant de s'incliner 15-12 contre le Hongrois Andras Nemeth, 125e mondial et tête de série N.5, en 16es de finale. Tête de série N.32 grâce à ses trois victoires en poule, Stef Van Campenhout (FIE 122) a lui d'abord sorti le Britannique Kristjan Archer (FIE 159) 15-13 avant de chuter contre l'Italien Tommaso Marini, 9e mondial et tête de série N.1. 291e mondial et tête de série N.51 après deux victoires en poule, Mathieu Nijs a lui éliminé le Géorgien Luka Gaganidze (FIE 108) en 32es de finale (15-8) avant de s'incliner contre le Hongrois Gergo Szemes (FIE 49). Lucas Mottiat, 260e mondial et tête de série N.52 après deux victoires, a lui été éliminé en 32es de finale par le Néerlandais Daniel Giacon (FIE 33) 15-6. Au classement final, Stef Van Campenhout se classe 28e devant Stef De Greef 29e, Mathieu Nijs 32e et Lucas Mottiat 52e. A l'épée, Axelle Wasiak (FIE 494) et Aube Vandingenen (FIE 193) ont été éliminées en 32es de finale. Tête de série N.15 après ses cinq victoires en phase de poules, Wasiak a été battue 8-7 par la Britannique Katrina Smith-Taylor (FIE 126). Sortie des poules avec trois victoires, Vandingenen, tête de série N.41, et a été battue 15-9 par la Suédoise Elvira Martensson (FIE 176). Anne Bultynck (FIE 251) a elle été éliminée dès les poules avec une victoire. Au classement final, Wasiak se classe 34e devant Vandingenen (44e) et Bultynck (74e). (Belga)