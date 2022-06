Deux nageurs décédés entre Blankenberge et Zeebrugge

(Belga) Deux nageurs sont décédés samedi après-midi à la Côte, entre Blankenberge et Zeebrugge, annonce le chef de corps de la police locale de Blankenberge, Hans Quaghebeur.

Ils se trouvaient dans une zone non surveillée entre Blankenberge et Zeebrugge. Un premier corps a été retrouvé sans vie. Les secours ont tenté en vain de réanimer le deuxième nageur. Les victimes sont deux hommes de nationalité polonaise, l'un d'une trentaine d'années, l'autre d'une quarantaine d'années. Ils s'étaient installés avec un groupe d'amis dans les dunes entre Blankenberge et Zeebrugge. (Belga)