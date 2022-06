Lancement de la campagne "Douce Nuit" pour le sommeil des Bruxellois du centre-ville

(Belga) La campagne "Douce Nuit" a été lancée ce week-end dans les quartiers de fête du centre-ville de Bruxelles, et plus particulièrement ceux très animés de Saint-Géry et Saint-Jacques. Elle vise à sensibiliser les fêtards au besoin de quiétude des habitants qui dorment au-dessus d'eux.

Un duo de comédiens habillés en pyjamas, avec des bonnets de nuit sur la tête, passent sur les terrasses, une lanterne, un coussin et un sonomètre en mains, pour demander aux personnes attablées de leur chanter une berceuse. Un étudiant qui les suit distribuent des bonbons de la confiserie Papabubble avec des logos appelant au silence gravés dessus. Cette campagne de sensibilisation imaginée par le service Tranquillité publique de Bravvo, le service de prévention de la Ville de Bruxelles, en concertation avec des riverains et des établissements de nuit, a été réalisée en collaboration avec Bruxelles-Environnement. Ils ont choisi de la faire coïncider avec la fin de la première session d'examens. Elle a démarré ce week-end avec deux sessions de 22h30 à 01h30 du matin les soirs de vendredi et samedi. D'autres prestations auront lieu aux mêmes heures les 24 et 25 juin, ainsi que les 2, 8, 9 et 16 juillet. Les comédiens feront un rappel fin août.