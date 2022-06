Biarritz perd 20 degrés en 15 minutes à la suite d'un étrange phénomène météorologique: "Ca s'appelle la brouillarta"

Un phénomène météorologique connu au Pays basque sous le nom de "brouillarta" a entraîné une chute brutale des températures samedi, en plein pic de chaleur. "En 15 minutes, on a perdu plus de 20 degrés", commente la maire de Biarritz.

Hier, alors que le record de températures a atteint 43° à Biarritz, un phénomène météorologique a fait chuter drastiquement le mercure en 15 minutes à peine. "On a perdu plus de 20 degrés en l’espace d’un quart d’heure", décrit la maire de la ville, Maider Arostéguy.

Le phénomène météo s’appelle la galerne et est bien connu au Pays-Basque où il prend différentes dénominations en fonction des régions. A Biarritz, on l’appelle la brouillarta. L'institut Météo-France la définit comme une rotation violente du vent dans une direction voisine de l’ouest - nord-ouest associée à un brusque accroissement de la vitesse du vent, ce qui engendre une baisse importante des températures et une hausse de l’humidité relative. "Comme prévu par Météo-France, le phénomène est arrivé vers 17h, relate la maire de Biarritz. Là, il ne fait plus "que" 27 degrés, on commence à respirer, c’était irrespirable avant cela".



Les orages arrivent en France

L'épisode caniculaire d'une précocité inédite qui frappe la France depuis jeudi devrait régresser dimanche dans le sud-ouest et l'ouest où la vigilance rouge a été levée par Météo-France, les fortes chaleurs se décalant vers l'est avec des températures pouvant atteindre les 38 degrés.

Après les nombreux records de chaleur battus samedi dans l'ouest du pays, une "forte dégradation orageuse" est "attendue en soirée dimanche de la Nouvelle-Aquitaine vers l'Ile-de-France" par Météo-France qui souligne un "épisode caniculaire précoce et intense en cours sur une grande partie Est du pays".