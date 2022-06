Un masque qui mesure l'oxygène, un moniteur cardiaque et un podomètre: Bpost mesurer la charge de travail de ses employés

Bpost veut mesurer la charge de travail physique et mental de ses travailleurs. 60 employés de la poste vont ce mois ci participer à un test d’effort. Parmi eux: Ana. Cette travailleuse doit porter un masque pendant 20 minutes pour mesurer son effort physique. Puisqu'elle ne peut pas parler, un autre agent de Bpost est là pour donner les explications aux clients.

"Le masque nous renseigne sur la quantité d'oxygène qu'elle va consommer. C'est une indication de son activité physique et en plus du masque, Ana a un moniteur cardiaque sous son tee-shirt. Elle le porte toute la semaine au niveau de sa taille. Elle a aussi un podomètre qui mesure ses pas", explique Bac De Geus, professeur à l'Université de Louvain - Activité physique et santé.

De cette façon, les agents vont tester 60 employés avec des horaires différents à vélo, vélo-cargo ou en voiture. Il y a dix ans Bpost, a déjà fait un test d'effort. Mais entre temps, le métier a profondément changé. "Aujourd'hui par exemple, il n'y a plus quelqu'un à vélo qui met une lettre dans chaque boîte aux lettres. Les moyens de transport ont changé. On peut juste avoir une lettre à déposer dans une rue. Mais pour le reste, c'est surtout beaucoup de colis", indique Jo De Jonghe, conseiller prévention Bpost.

Ils rentrent et sortent de la voiture sans arrêt avec parfois des paquets très lourds à porter. Un métier physique qu'il ne faut pas sous-estimer. "Pour être honnête, j'ai perdu un peu de poids. Je me sens mieux depuis que je suis facteur", souffle Ana. Les résultats de l'étude serviront à adapter les mesures de prévention actuelles de Bpost.