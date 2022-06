Marre des ventilateurs et autres climatisateurs? Voici une solution un peu moins coûteuse pour garder votre maison au frais

Pour faire face aux pics de chaleur et aux variations de température, voici une solution pour garder un maximum de fraîcheur dans votre habitation. À côté des classiques ventilateurs et climatiseurs, il y a le système de refroidissement par le sol ou le plafond.

Pour vous présenter la maison idéale en pleine canicule, il faut des outils spécifiques. Ce sont des instruments de mesure : un thermomètre, une caméra thermique et un guide. Tanguy Servaes est chauffagiste.

Sa mission ? Refroidir la maison par le sol. "Ici, on est sur un système de chauffage au sol sec, où on va faire passer de l'eau froide dedans. Cela va permettre de rafraîchir la pièce. Les tuyaux au sol auront du froid, ce qui va permettre de rafraîchir l’intérieur de l’habitat", développe ce spécialiste en chauffage et refroidissement chez Fixis.

Les tuyaux sont posés sur le sol isolé, il n’est donc pas nécessaire de tout détruire. Ensuite, on pose le carrelage. Dans une partie de la maison que nous visitons, le système fonctionne déjà. Preuve à l'appui grâce à la caméra thermique. "Ici, on voit le système en fonctionnement donc on voit l'eau froide qui passe dans les tuyaux et qui est occupée à rafraîchir l’habitat", souligne Tanguy Servaes.

Une eau à 18 degrés grâce à une pompe à chaleur qui serpente sur une très grande surface. De quoi maintenir une température acceptable à l'intérieur par rapport à celle de l'extérieur. Un système pour lequel a opté Jamal. Cela lui est, en effet, apparu comme étant le meilleur choix et le plus polyvalent. "On fait face aujourd'hui à des vagues de chaleur qui sont de plus en plus récurrentes. Et au moment de changer notre système de chauffage central, on s'est dit qu’on allait faire du chauffage et du froid pour rafraîchir la maison justement pour survivre à ces températures extrêmes", explique ce propriétaire de maison qui a fait le choix d’un chauffage au sol.

Un système de refroidissement par le plafond

Il existe aussi le même système, mais au plafond. Cela est donc plus efficace. "Ici, on refroidit par le plafond. C’est le même principe, on a des tuyaux qui passent avec de l'eau froide et qui vont permettre de rafraîchir. Le froid va descendre et va rafraîchir l'habitat et les personnes qui se trouvent en dessous. Et le chaud va être capté et évacué", détaille le spécialiste en chauffage et refroidissement.

Les rayons du soleil vont réchauffer la pièce en passant par la fenêtre. C’est air chaud va monter et va entrer en contact avec le plafond qui est plus froid. Le plafond va donc absorber les calories et faire redescendre la température dans la pièce. Comme le plafond est constamment refroidi à travers tout ce système de tuyaux, il va pouvoir continuer à absorber les calories au fur et à mesure et faire baisser la température.

Ce système 2-en-1 a évidemment un coût : 100 euros/M2 environ. Mais il va à la fois pouvoir chauffer et rafraîchir votre maison. À l'usage, il est aussi moins cher qu’une climatisation classique et se rentabilise entre 5 et 10 ans, surtout avec l'envolée actuelle des prix de l'énergie. Et puis, il y a le confort : marcher pieds nus sur un sol frais ces jours-ci, c'est un vrai luxe !