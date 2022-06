Belgo-ukrainien de 27 ans, Artem est mort au combat en Ukraine: son père témoigne

Un Belgo-ukrainien de 27 ans est décédé samedi matin en Ukraine. Il combattait au sein des forces armées ukrainiennes. Sa famille vit entre Charleroi et Lviv. C’est d’ailleurs depuis cette ville ukrainienne que son père s’est confié.

"Ce matin, le corps a été remis, dans un cercueil fermé. On m’a montré une photo. Le corps est entier mais il est criblé de morceaux de fer d’un lance-roquettes", confie Michel Dymyd, le papa de la victime. Artem avait 27 ans et plusieurs années de combat, notamment avec le bataillon Azov. Il a été tué samedi matin entre Mikholaiv et Kherson, sous le feu intense des Russes. Il y a 10 jours à peine, le jeune homme Belgo-ukrainien était revenu voir une de ses grands-mères à Lviv.

"Il avait rendu visite à sa grand-mère à 11h30 du soir, ce qui ne se fait pas en général. On ne va pas chez sa grand-mère à 23h30. Il ressentait peut-être le besoin de voir quelqu’un de proche", explique son papa, via vidéoconférence depuis Lviv.

La famille s’est illustrée depuis plusieurs générations déjà. Chez les Dymyd, on porte haut les valeurs de la liberté. "Il était conscient que la mort pouvait le prendre. Il n’avait pas peur de mourir. C’était un idéaliste qui voulait combattre pour son pays, en premier lieu, et pour la liberté en Europe", poursuit Michel.

Féru de scoutisme et de sport, Artem avait gravi l’Himalaya et les plus hauts sommets. Mais il avait aussi le plat pays dans le sang et le cœur. "Artem connaissait bien Charleroi, il connaissait bien la Belgique. Il était citoyen belge, il avait même un permis de conduire belge. Il venait de temps en temps rendre visite à sa grand-mère qui continue à habiter à Charleroi."

Le père d'Artem est prêtre orthodoxe. S’il témoigne aujourd’hui, c’est pour honorer la mémoire de son fils mort, dit-il, en héros. "J’ai béni mes fils pour qu’ils aillent défendre la liberté. Oui, je vais célébrer les funérailles de mon fils, Artem. C’est douloureux d’un point de vue humain, dans mon cœur il y a une brèche. Mais d’autre part, nous sommes créés pour vivre non seulement sur cette terre mais pour après vivre éternellement dans le royaume des cieux", conclut son papa.

Artem Dymyd est le premier Belge mort au combat en Ukraine. Ses funérailles seront célébrées mardi à Lviv.